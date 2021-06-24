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Україна веде переговори про поставку ще двох американських вакцин

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Україна, Четвер 24 червня 2021 22:58
Україна веде переговори про поставку ще двох американських вакцин Фото: Михайло Радуцький, глава комітету ВР з питань здоров'я нації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький розповів, що Україна веде переговори про постачання ще двох вакцин від коронавірусу. Переговори ведуться з двома американськими компаніями.

Про це йшлося в ефірі ток-шоу "Право на владу".

"Ведуться переговори з Johnson & Johnson, у них однодозова вакцина, та Moderna", - сказав нардеп.

Радуцький зазначив, що зараз Україна вже домовилася про поставки вакцин AstraZeneca, Pfizer, CoronaVac та NovaVax.

Нагадаємо, головний санітарний лікар Ігор Кузін говорив, що у липні Україна має отримати майже 8 млн доз вакцин від різних постачальників. Зокрема, Україна домовилася з Китаєм про постачання ще понад 5 млн доз вакцини CoronaVac.

А до кінця літа, за словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, в Україну мають доставити щонайменше 10 млн доз вакцин від коронавірусу.

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