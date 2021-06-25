Україна повернула обов'язкові COVID-тести при в'їзді з чотирьох країн. Список можуть розширити

Україна з 25 червня ввела обов'язковий тест на коронавірус для перетину українського кордону для людей, які їдуть з 4 країн. Посилення заходів пов'язане з поширенням штаму коронавірусу "Дельта" .

Обов'язковий негативний тест на коронавірус необхідний громадянам, наступним з країн:

Великобританія;

Індій;

Росія;

Португалія.

Цим людям потрібно буде зробити тест на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2 відразу на прикордонному пункті пропуску. Робити тест доведеться і в разі, якщо громадяни перебували на території цих країн протягом не менше 7 днів.

У той же час, у МОЗ зазначають, що перелік країн можуть доповнити.