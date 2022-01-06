Україна вводить бустерну вакцинацію від COVID для всіх старше 18 років

Україна вводить бустерну вакцинацію від COVID для всіх, хто раніше пройшов повний курс. На даний момент мова йде про українців старше 18 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка.

"Підписав наказ Міністерства охорони здоров'я України Про введення бустерної дози вакцини проти COVID-19 для всіх вакцинованих від 18 років, незалежно від того, якою вакциною вони прищеплювалися", - зазначив міністр.

За його словами, бустерна доза має посилити ефективність вакцини та дати кращий захист від нового штаму "Омікрон".

Коли робити бустерну вакцинацію

Період введення бустерної дози - від 6 до 9 місяців з дати отримання другого щеплення від COVID-19.

Якою вакциною щепитимуть

Для бустерної дози перевага віддаватиметься м-РНК-вакцинам - Moderna або Pfizer, незалежно від того, якою вакциною раніше була щеплена особа.

Тим, хто отримав перші два щеплення вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech, рекомендується вводити бустерну дозу вакциною Pfizer.

За відсутності мРНК-вакцин бустерну дозу можна зробити іншою вакциною згідно з дозволеними в Україні схемами.

Люди з ослабленим імунітетом, яким зараз вводять додаткову дозу вакцини COVID-19, теж зможуть отримати бустерну дозу, оптимальний період введення від 3 до 6 місяців після додаткової.