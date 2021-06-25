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Україна вийшла на фінальний етап запуску COVID-сертифікатів для поїздок до ЄС

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Київ, П'ятниця 25 червня 2021 15:45
Україна вийшла на фінальний етап запуску COVID-сертифікатів для поїздок до ЄС Фото: віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Україна вийшла на фінальний етап запуску так званих COVID-сертифікатів, які дозволять безпечно їздити в країни Євросоюзу. На даний момент завершується робота над технічною частиною.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства цифрової трансформації.

Повідомляється, що напередодні пройшли переговори з представниками ЄС та Ізраїлю, на яких обговорювалося взаємне визнання COVID-сертифікатів. На онлайн-зустрічі представили технічне рішення для впровадження сертифікатів і як його можна буде використовувати.

"Завдяки цьому українці згодом зможуть їздити до ЄС і тих країн, які приєднаються до системи. Україна фіналізує технічну частину, щоб запустити ковідні сертифікати в "Дії", - йдеться в повідомленні.

Документ розробляють з урахуванням вимог EU Digital Covid Certificate Єврокомісії та Smart Vaccination Certificate ВООЗ.

Також повідомляється, що найближчим часом планується перевірка українських сертифікатів на відповідність вимогам ЄС, після чого буде підписано меморандум для поїздок.

Нагадаємо, в середині червня ЄС зняв обмеження на внутрішні поїздки при наявності COVID-сертифіката.

А Німеччина вже відкрила кордони для громадян України, які отримали щеплення певними вакцинами від COVID.

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