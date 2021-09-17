Україна посіла третє місце в Європі за добовою смертністю від коронавірусу

За добу, 15 вересня, у світі діагностували понад 570 000 нових випадків захворювання коронавірусом. Найбільше хворих виявили в США, Індії, Бразилії. За добовою смертністю від COVID-19 Україна посідає 3 місце в Європі.

Про це повідомляє РБК Украина з посиланням на дані сайту Worldometers .

Зокрема, у США зафіксували понад 151 000, в Індії та Бразилії - понад 34 000. Далі за кількістю хворих в рейтингу знаходяться Туреччина і Великобританія.

Україна серед країн світу посідає 20 місце за кількістю нових заражень, серед країн Європи - 6 позицію.

У Європі за добовим приростом хвороби лідирують Великобританія, Росія, Німеччина, а добової смертності від коронавірусу - Росія, Великобританія, Україна.

За весь час пандемії вилікувалися від недуги 204 489 027 осіб. Зараз налічується понад 18 млн активних випадків захворювання. З початку пандемії підтверджено 4 684 149 смертей від COVID-19.