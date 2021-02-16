Україна чекає COVID-вакцину. Що відомо про дату поставки

Попри обіцянки Міністерства охорони здоров'я України, вакцинація українців від коронавірусу так і не почалася 15 лютого. Ба більше, в Україну досі не привезли жодну з замовлених COVID-вакцин.

Все що відомо про дату поставки COVID-вакцин в Україну - в матеріалі РБК-Україна.

Коли мала початися вакцинація в Україні

У п'ятницю, 12 лютого, в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" міністр охорони здоров'я Максим Степанов сказав, що вже з понеділка в Україну має прибути партія вакцин від коронавірусу, які замовили в Індії. Міністр зазначив, що вже почалося відвантаження замовлених вакцин.

"Ми очікуємо. У понеділок, вівторок, середу вона має бути. У нас немає приводів, щоб це тягнути", - сказав тоді міністр.

Виникли "технічні проблеми"

На сьогоднішньому ранковому брифінгу очільник МОЗ заявив, що поставки COVID-вакцини в Україну затримуються через "технічні проблеми". Міністр висловив впевненість, що ці проблеми буде вирішено протягом декількох днів і до кінця тижня вакцини від коронавірусу вже будуть в Україні.

"Я дуже розраховую, що цього тижня ми вже зробимо перше щеплення і це щеплення буде зроблено нашим медичним працівникам", - говорив Степанов.

Вакцинація відкладається до наступного тижня

Ввечері вівторка Степанов під час онлайн-конференції американо-української ділової ради сказав, що вакцинація від коронавірусу в Україні може початися наступного тижня через проблеми "логістичного та бюрократичного" характеру. Однак міністр запевнив, що вакцинація все ж почнеться у лютому.

"Але виникли труднощі логістичного та бюрократичного характеру. Я можу впевнено заявити, що ми почнемо вакцинацію в лютому, але, швидше за все, це буде кінець цього тижня або початок наступного", - наголосив він.