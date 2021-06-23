Україна чекає поставку 7,7 млн доз вакцин від COVID в липні

У липні очікується поставка 7,7 млн доз вакцин від COVID в Україну. У тому числі, будуть нові партії вакцини CoronaVac від китайської фармацевтичної компанії Sinovac Biotech.

За його словами, є підписані зобов'язання на купівлю 5 млн 325 тисяч доз вакцини CoronaVac, яка буде закуплена через Crown Agents. Крім того, 1,9 млн доз вакцини буде закуплено ДП "Медичні закупівлі".

"Сумарно ми очікуємо, що повністю ця кількість має прийти в країну протягом липня. Але з урахуванням того, що на липень у нас велика кількість вакцини поставляється, то ми розглядаємо питання відстрочити поставки... Загалом в липні на рівні країни планується поставка близько 7,7 млн доз вакцини", - підкреслив Кузін.

Він додав, що ведуться переговори про покупку вакцини Johnson & Johnson, але про терміни поки говорити не можна.