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Україна чекає поставку 7,7 млн доз вакцин від COVID в липні

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Київ, Середа 23 червня 2021 14:51
Україна чекає поставку 7,7 млн доз вакцин від COVID в липні Фото: головний санітарний лікар Ігор Кузін (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У липні очікується поставка 7,7 млн доз вакцин від COVID в Україну. У тому числі, будуть нові партії вакцини CoronaVac від китайської фармацевтичної компанії Sinovac Biotech.

Про це на онлайн-дискусії заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

За його словами, є підписані зобов'язання на купівлю 5 млн 325 тисяч доз вакцини CoronaVac, яка буде закуплена через Crown Agents. Крім того, 1,9 млн доз вакцини буде закуплено ДП "Медичні закупівлі".

"Сумарно ми очікуємо, що повністю ця кількість має прийти в країну протягом липня. Але з урахуванням того, що на липень у нас велика кількість вакцини поставляється, то ми розглядаємо питання відстрочити поставки... Загалом в липні на рівні країни планується поставка близько 7,7 млн доз вакцини", - підкреслив Кузін.

Він додав, що ведуться переговори про покупку вакцини Johnson & Johnson, але про терміни поки говорити не можна.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко говорив, що Україна до кінця літа отримає понад 10 млн доз COVID-вакцин.

Також повідомлялося, що США передадуть партію вакцини для України.

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