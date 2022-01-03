В Україні понад 1 800 нових COVID-випадків та 114 смертей: статистика МОЗ
Фото: в Україні понад 1 800 нових COVID-випадків та 114 смертей (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні за минулу добу зафіксували 1 804 нових випадків зараження коронавірусом. З них захворіли 97 дітей, а медпрацівників - 24.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.
За добу
Найбільше заражень виявили в м. Київ (532), Львівській області (112), Київській області (111) та Полтавській (104).
Зокрема, вчора з коронавірусом було госпіталізовано - 1 168 осіб; летальних випадків - 114; одужали від хвороби - 2 537 осіб.
Всього здійснено тестувань за добу -17 437. З яких методом ПЛР - 7748, методом ІФА - 471, експрес-тестами на антиген 9 218.
За весь час пандемії в Україні
Від початку пандемії коронавірусу в Україні захворіло 3 676 342 особи; одужало - 3 479 725 осіб; летальних випадків - 96 301; проведено ПЛР-тестувань - 16 824 014.