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В Україні понад 1 800 нових COVID-випадків та 114 смертей: статистика МОЗ

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Україна, Понеділок 03 січня 2022 08:18
В Україні понад 1 800 нових COVID-випадків та 114 смертей: статистика МОЗ Фото: в Україні понад 1 800 нових COVID-випадків та 114 смертей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні за минулу добу зафіксували 1 804 нових випадків зараження коронавірусом. З них захворіли 97 дітей, а медпрацівників - 24.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

За добу

Найбільше заражень виявили в м. Київ (532), Львівській області (112), Київській області (111) та Полтавській (104).

Зокрема, вчора з коронавірусом було госпіталізовано - 1 168 осіб; летальних випадків - 114; одужали від хвороби - 2 537 осіб.

Всього здійснено тестувань за добу -17 437. З яких методом ПЛР - 7748, методом ІФА - 471, експрес-тестами на антиген 9 218.

За весь час пандемії в Україні

Від початку пандемії коронавірусу в Україні захворіло 3 676 342 особи; одужало - 3 479 725 осіб; летальних випадків - 96 301; проведено ПЛР-тестувань - 16 824 014.

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