В Україні 10 811 нових випадків коронавірусу

Фото: люди в масці (РБК-Україна)

В Україні за минулу добу заразились коронавірусом 10 811 людей. Найбільше заражень в Києві, Одеській та Запорізькій областях.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

За його даними, за вчора зробили 55 070 тестувань, зокрема методом ПЛР - 30 718, методом ІФА - 24 352. Також за вчора госпіталізували 1 319 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (+1475), Одеській (+1043), Запорізькій (+948), Полтавській (+916) та Черкаській (+746) областях.

Вчора 195 паціентів померли від COVID-19. З початку пандемії в Україні підтвердили 832 758 випадків коронавірусу.

Нагадаємо, глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан заявив, що в столиці не спостерігається зниження рівня госпіталізації пацієнтів з коронавірусом. Карантин вихідного дня не дав бажаного ефекту.

Як писало РБК-Україна, глава МОЗ Максим Степанов заявив, що в Україні знижується число госпіталізованих пацієнтів з COVID-19. Минулого тижня госпіталізували на півтори тисячі менше хворих, ніж позаминулого.