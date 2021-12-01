В Україні майже 12 тисяч нових випадків COVID та 557 смертей: статистика МОЗ
Фото: в Україні оновили COVID-статистику (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні за минулу добу заразились коронавірусом 11 960 людей, а померли - 557. Найбільше нових заражень в Києві, Запорізькій та Київській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
Також за добу в Україні госпіталізували 3 629 осіб; летальних випадків - 557; одужали - 26 160 осіб.
Протестували методом ПЛР - 48 076 осіб, методом ІФА - 9565, експрес-тестами - 45 671.
За весь час пандемії в Україні захворіла - 3 450 341 особа; одужали - 2 972 192 особи; летальних випадків - 86 532.
Найбільше нових випадків за добу в Києві (1592), Запорізькій області (760), Київській області (704).