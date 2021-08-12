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В Україні 1247 нових випадків коронавірусу

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Київ, Четвер 12 серпня 2021 08:15
В Україні 1247 нових випадків коронавірусу Фото: в Україні оновили COVID-статистику (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу виявили 1247 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень в Києві та Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

За добу госпіталізували 588 осіб; летальних випадків - 24; одужали - 1 039 осіб. Вчора протестували методом ПЛР - 22 049 осіб, методом ІФА - 8 735 осіб, експрес-тестами - 17 267 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (205), Харківській (93), Одеській (77), Донецькій (75) та Львівській (61) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіли - 2 262 601 особа;
  • одужали - 2 194 791 особа;
  • летальних випадків - 53 173.

Нагадаємо, в НАН заявили, що у двох областях України найзагрозливіша ситуація з коронавірусом.

Раніше повідомлялось, що вчені прогнозують ріст числа добових COVID-випадків з наступного тижня.

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