В Україні 13 068 нових випадків COVID та майже 500 смертей: оновлена статистика МОЗ
Фото: в Україні оновили COVID-статистику (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні за минулу добу заразились коронавірусом 13 068 людей, а померли - 473. Найбільше випадків за добу підтвердили в Одеській, Харківській та Дніпропетровській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
Також за минулу добу госпіталізували 3 532 особи; летальних випадків - 473; одужали - 8 200 осіб.
Протестували за добу методом ПЛР 29 497 осіб, методом ІФА - 6547, експрес-тестами - 27 814.
Найбільше заражень за добу в Одеській, Харківській, Дніпропетровській, Миколаївській та Львівській областях.
За весь час пандемії в Україні захворіли - 3 088 501 особа; одужали - 2 520 956 осіб.