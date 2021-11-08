ru ua
Пн, 08 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

В Україні 13 068 нових випадків COVID та майже 500 смертей: оновлена статистика МОЗ

Новость на русском →
Київ, Понеділок 08 листопада 2021 08:22
В Україні 13 068 нових випадків COVID та майже 500 смертей: оновлена статистика МОЗ Фото: в Україні оновили COVID-статистику (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу заразились коронавірусом 13 068 людей, а померли - 473. Найбільше випадків за добу підтвердили в Одеській, Харківській та Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

В Україні 13 068 нових випадків COVID та майже 500 смертей: оновлена статистика МОЗ

Також за минулу добу госпіталізували 3 532 особи; летальних випадків - 473; одужали - 8 200 осіб.

Протестували за добу методом ПЛР 29 497 осіб, методом ІФА - 6547, експрес-тестами - 27 814.

Найбільше заражень за добу в Одеській, Харківській, Дніпропетровській, Миколаївській та Львівській областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли - 3 088 501 особа; одужали - 2 520 956 осіб.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я України
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус