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В Україні 13 514 нових випадків коронавірусу, одужали понад 15 тисяч осіб

Новость на русском → Україна, П'ятниця 11 грудня 2020 08:15
В Україні 13 514 нових випадків коронавірусу, одужали понад 15 тисяч осіб Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

В Україні за минулу добу підтвердили 13 514 нових випадків коронавірусу. При цьому одужали 15 327 пацієнтів.

Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Усього за вчора було проведено 60 847 тестувань на коронавірус. З них методом ПЛР - 39 519, методом ІФА - 21 328.

Найбільше заражень в Києві (1880), Запорізькій (895), Одеській (874), Київської (787) і Дніпропетровській (759) областях.

Серед хворих 638 дітей, а також 690 медпрацівників. Крім цього 2846 осіб були госпіталізовані.

З початку пандемії заразилися вже 872 228 осіб, померли 14 755 (+285), одужали - 480 348. Активними хворими залишаються 391 880 пацієнтів.

Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що в Україні понад 75% летальних випадків від коронавірусу сталися серед людей, які були старші 60 років.

Також РБК-Україна писало, що у Верховній раді назвали нові категорії українців, які першими отримають вакцину від COVID-19. Безкоштовно вакцинуватися отримають 4 мільйони українців.

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