В Україні 14 496 нових випадків коронавірусу

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

В Україні за минулу добу підтвердили 14 496 нових випадків коронавірусу. При цьому одужали від COVID-19 15 372 людини.

Про це написав у Facebook міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Всього за минулу добу було проведено 72 678 тестувань на коронавірус. З них методом ПЛР - 47 172, методом ІФА - 25 506.

Найбільше нових випадків виявили в Києві (1364), Запорізькій (1060), Одеській (935), Київській (924) та Харківській (906) областях.

З початку пандемії заразилися вже 772 760 осіб, померло - 12 960 (+243), одужали - 384 426 (+15 372). Активними хворими залишаються 388 334 пацієнти.

Нагадаємо, вчора прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду заявив, що карантину вихідного дня в Україні більше не буде. При цьому уряд розробляє збалансоване рішення про посилення карантину в країні.

Також в Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що COVID-19 перехворіли вже майже 3% українців.

Крім цього Степанов повідомляв, що стратегія вакцинації від коронавірусу в Україні буде готова на наступному тижні.