В Україні більше 19 тисяч нових випадків COVID: де спалах
Фото: в Україні оновили COVID-статистику (Віталій Носач, РБК-Україна)
У МОЗ повідомили про більше 19 тисяч нових випадків коронавірусу та 161 смерть за минулу добу. Найбільше нових заражень в Львівській області та Києві.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.
В Україні госпіталізували 1507 осіб; летальних випадків - 161; одужали - 5 863 особи. Протестували методом ПЛР - 58 184, методом ІФА - 6 374, експрес-тестами - 45 563.
Найбільше нових заражень за добу у таких регіонах:
- Львівській області - 2299,
- Києві - 1589,
- Івано-Франківській області - 1387,
- Вінницькій області - 1207.
За весь час пандемії в Україні захворіли - 3 889 488 осіб; одужала - 3 591 201 особа; летальних випадків - 99 443.