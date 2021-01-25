В Україні 2 516 нових випадків коронавірусу. Це мінімум за чотири місяці

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

В Україні за минулу добу підтвердили 2 516 нових випадків коронавірусу. Це мінімум з 14 вересня, коли було підтверджено 2 462 випадки.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в Facebook.

Найбільше нових випадків COVID виявили у Запорізькій (241), Івано-Франківській (238), Одеській (166), Чернівецькій (160) областях і Києві (146). Серед захворілих - 95 дітей і 87 медпрацівників.

Також за добу було госпіталізовано 1166 осіб, одужали - 5783, померли - 63.

Усього за вчора було проведено 13 962 тестування на коронавірус. З них методом ПЛР - 10 573, методом ІФА - 3 389.

З початку пандемії в країні зафіксували 1 мільйон 194 тисячі 328 випадків COVID-19, летальних випадків - 21 924, одужали 953 297. Активними хворими залишаються 241 031 пацієнт.

Нагадаємо, сьогодні Україна вийшла з жорсткого карантину, який діяв з 8 по 24 січня. Тепер в країні буде діяти адаптивний карантин.

Також Степанов повідомляв, що навесні не прогнозується введення нового локдауну в Україні.