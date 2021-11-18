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В Україні більше 20 тисяч нових випадків COVID та 752 смерті за добу

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Київ, Четвер 18 листопада 2021 08:18
В Україні більше 20 тисяч нових випадків COVID та 752 смерті за добу Фото: в Україні оновили COVID-статистику (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу заразилась коронавірусом 20 591 людина, а померли - 752. Найбільше нових випадків у Дніпропетровській області та Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

В Україні більше 20 тисяч нових випадків COVID та 752 смерті за добу

За добу в Україні госпіталізували 3 907 осіб; летальних випадків - 752; одужали - 19 633 осіб. Протестували методом ПЛР - 56 132 особи, методом ІФА - 13 840, експрес-тестами - 44 227.

За весь час пандемії в Україні захворіли - 3 284 008 осіб; одужали - 2 704 217 особи; летальних випадків - 79 506.

Найбільше нових випадків за добу в Дніпропетровській області (+1892), Києві (+1483), Донецькій області (+1203).

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