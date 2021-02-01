В Україні 2030 нових випадків коронавірусу: це мінімум з серпня

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

В Україні за минулу добу підтвердили 2030 нових випадків коронавірусу. Це мінімальне число нових випадків з 27 серпня, коли було зафіксовано 1974 заражень.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в Facebook.

Серед хворих за вчора 71 дитина і 65 медпрацівників. Найбільше нових випадків виявили в Івано-Франківській (297), Києві (160), Миколаївській (152), Львівській (146) та Закарпатської (127) областях. При цьому було госпіталізовано 1103 людини, 5131 - одужав, 61 - помер.

Усього за вчора було проведено 12 825 тестувань на COVID-19. З них методом ПЛР - 9873, методом ІФА - 2952.

З початку пандемії в Україні заразилися вже 1 мільйон 221 тисяча 485 осіб, одужали - 1 млн 23 тисячі 915, летальних випадків - 22 768. Активними хворими залишаються 197 570.

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський заявив, що Україна не знаходиться в пріоритеті країн для отримання вакцини від коронавірусу.

Нагадаємо, в Україні в лютому планується початок вакцинації від COVID-19. Згідно з планом вакцинації, який представив Кабінет міністрів, в лютому-березні хочуть прищепити 367 тисяч медиків стаціонарів та учасники ООС.