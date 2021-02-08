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В Україні 2141 випадок коронавірусу за добу

Новость на русском → Київ, Понеділок 08 лютого 2021 08:25
В Україні 2141 випадок коронавірусу за добу Фото: люди у масці (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

За вчора в Україні виявили 2141 новий випадок коронавірусу. Найбільше заражень за добу виявили в Івано-Франківській та Житомирській областях.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

За його данними, вчора госпіталізували більше тисячі людей, 47 осіб померли.

Зазначимо, за вчора зробили 13 662 тестування на COVID (зокрема методом ПЛР - 10 401, методом ІФА - 3 261).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (398), Житомирській (176), Дніпропетровській (156), Чернівецькій (143) та Закарпатській (133) областях.

З початку пандемії в Україні підтвердили 1 246 990 випадків коронавірусу.

За весь час одужали 1 075 743 особи, а померли 23 644 пацієнтів.

Нагадаємо, у МОЗ розповіли про нові показники для "червоної" зони, а також про можливість введення локальних обмежень.

Раніше РБК-Україна писало, що в країну збираються повертати адаптивний карантин.

У Міністерстві охорони здоров'я України розповіли, за якої умови в Україні введуть жорсткі обмеження. Їх можуть ввести в разі загрози колапсу медичної системи.

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