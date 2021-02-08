В Україні 2141 випадок коронавірусу за добу
За вчора в Україні виявили 2141 новий випадок коронавірусу. Найбільше заражень за добу виявили в Івано-Франківській та Житомирській областях.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.
За його данними, вчора госпіталізували більше тисячі людей, 47 осіб померли.
Зазначимо, за вчора зробили 13 662 тестування на COVID (зокрема методом ПЛР - 10 401, методом ІФА - 3 261).
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (398), Житомирській (176), Дніпропетровській (156), Чернівецькій (143) та Закарпатській (133) областях.
З початку пандемії в Україні підтвердили 1 246 990 випадків коронавірусу.
За весь час одужали 1 075 743 особи, а померли 23 644 пацієнтів.
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Раніше РБК-Україна писало, що в країну збираються повертати адаптивний карантин.
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