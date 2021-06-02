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В Україні 2205 нових COVID-випадків

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Київ, Середа 02 червня 2021 08:16
В Україні 2205 нових COVID-випадків Фото: в Україні 2205 нових COVID-випадків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу виявили 2205 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень у Києві, Київській та Харківській областях.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

За добу госпіталізували 1 262 особи, померли 158 пацієнтів, одужали 9 405 осіб. Також вчора зробили 27 936 ПЛР-тестів, 11 348 ІФА-тестів та 25 592 експрес-тести.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (473), Київській (178), Харківській (139), Запорізькій (124) та Донецькій (112) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло - 2 206 836 осіб;
  • одужало - 2 062 572 особи;
  • летальних випадків - 50 857;
  • проведено ПЛР-тестувань - 10 235 181.

Нагадаємо, адаптивний карантин можуть змінити - в уряді планують переглянути індикатори "зеленої" зони.

Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що на літній період карантинні обмеження можуть послабити. За його словами, вже є "карантинна втома".

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