В Україні вже понад 300 тисяч осіб захворіли коронавірусом

В Україні з початку пандемії коронавірус підтвердили вже у 303 638 осіб. За добу підтвердили 4 766 нових випадків зараження.

Про це свідчать дані Ради національної безпеки і оборони.

Найбільше нових випадків коронавірусу підтвердили в Харківській області (595), Києві (385), Одеській (350), Житомирській (308) та Львівській (259) областях.

За добу провели 25 739 тестувань на коронавірус. З них методом ПЛР - 22 543 дослідження, методом ІФА - 3196.

Всього в країні від ускладнень, викликаних COVID-19, померли вже 5 673 (+66) людини. Одужали вже 126 489 (+1 112) осіб. Активними хворими залишаються 171 476 пацієнтів.

Нагадаємо, в Україні вже зайняті 59,8% лікарняних ліжок для пацієнтів з підозрою або підтвердженим коронавірусом. При цьому послабити карантин можуть лише в Кіровоградській області, інші регіони не відповідають вимогам Міністерства охорони здоров'я.

Також повідомлялося, що в Україні понад 75% смертей від коронавірусу зафіксували серед людей старше 60 років.

Крім цього РБК-Україна писало, що у грудні в Україні може бути 400 тисяч активних хворих COVID-19, якщо поточна динаміка захворюваності збережеться. За останні два тижні кількість активних хворих збільшилася приблизно на 30%.