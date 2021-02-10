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В Україні 3409 нових випадків коронавірусу і вдвічі більше одужавших

Новость на русском → Київ, Середа 10 лютого 2021 08:18
В Україні 3409 нових випадків коронавірусу і вдвічі більше одужавших Фото: люди у масці (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні виявили 3409 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень у Києві та Івано-Франківській області.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

За його даними, за вчора госпіталізували 2 046 осіб; померли 163 пацієнти, 7 768 осіб одужали.

За вчора зробили 43 767 тестів на коронавірус (зокрема методом ПЛР - 27 795, методом ІФА - 15 972).

За весь час пандемії в Україні підтвердили 1 253 055 випадків коронавірусу; 1 092 376 одужавших та 23 934 загиблих.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (410), м. Київ (297), Вінницькій (271), Закарпатській (238) та Запорізькій (214) областях.

Як писало РБК-Україна, в Міністерстві охорони здоров'я анонсували старт масової вакцинації українців з 15 лютого. Однак ця дата є орієнтовною і залежить від терміну поставки препарату проти COVID-19.

Зазначимо, українці, які перехворіли COVID-19, не отримають щеплення від хвороби в першій хвилі вакцинації.

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