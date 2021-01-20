ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україні 4 383 нових випадки коронавірусу і більше 2 тисяч госпіталізацій

Новость на русском → Україна, Середа 20 січня 2021 08:11
В Україні 4 383 нових випадки коронавірусу і більше 2 тисяч госпіталізацій Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

В Україні за минулу добу, 19 січня, зафіксували 4 383 нових випадки коронавірусу. При цьому 2011 осіб були госпіталізовані.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в Facebook.

Серед хворих 161 дитина і 239 медпрацівників. Найбільше нових випадків виявили в Києві (606), Запорізькій (423), Харківській (335), Київської (226) і Одеській (223) областях.

Всього за добу було проведено 45 790 тестувань на COVID-19. З них методом ПЛР - 26 792, методом ІФА - 18 998.

З початку пандемії заразилися вже 1 мільйон 172 тисяч 38 осіб, одужали - 900 749 (+14 501), померли - 21 258 (+212). Активними хворими залишаються 271 289 пацієнтів.

Нагадаємо, вчені Національної академії наук дали новий прогноз щодо ситуації з коронавірусом в Україні на найближчий тиждень. Так, в країні очікується повільне загасання захворюваності.

Також РБК-Україна писало, що Міністерство охорони здоров'я запустило карту пунктів безкоштовного тестування на коронавірус. На ній можна знайти адресу найближчого пункту забору матеріалів на тест.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус Мінстерство охорони здоров'я України Коронавірус
Локдаун в Україні
Локдаун в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцина від COVID-19
Вакцина від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19