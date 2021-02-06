В Україні 4310 нових випадків коронавірусу

Фото: люди у масці (РБК-Україна)

За минулу добу в Україні виявили 4310 заражених коронавірусом, зафіксовано 129 летальних випадків, 7158 пацієнтів одужали. Найбільше нових випадків в Івано-Франківській та Дніпропетровській областях.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

За вчора госпіталізували 1884 особи; за добу зробили 41 410 тестів на коронавірус (зокрема методом ПЛР - 25 590, методом ІФА - 15 820).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (498), Дніпропетровській (306), Київській (295), Львівській (286) та Чернівецькій (258) областях.

В Україні з початку пандемії виявили 1 241 479 випадків COVID-19; одужали 1 070 749 людей та 23 516 пацієнтів померли.

Нагадаємо, у МОЗ розповіли про нові показники для "червоної" зони, а також про можливість введення локальних обмежень.

Раніше РБК-Україна писало, що в країну збираються повертати адаптивний карантин.

У Міністерстві охорони здоров'я України розповіли, за якої умови в Україні введуть жорсткі обмеження. Їх можуть ввести в разі загрози колапсу медичної системи.