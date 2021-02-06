ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україні 4310 нових випадків коронавірусу

Новость на русском → Київ, Субота 06 лютого 2021 08:24
В Україні 4310 нових випадків коронавірусу Фото: люди у масці (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

За минулу добу в Україні виявили 4310 заражених коронавірусом, зафіксовано 129 летальних випадків, 7158 пацієнтів одужали. Найбільше нових випадків в Івано-Франківській та Дніпропетровській областях.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

За вчора госпіталізували 1884 особи; за добу зробили 41 410 тестів на коронавірус (зокрема методом ПЛР - 25 590, методом ІФА - 15 820).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (498), Дніпропетровській (306), Київській (295), Львівській (286) та Чернівецькій (258) областях.

В Україні з початку пандемії виявили 1 241 479 випадків COVID-19; одужали 1 070 749 людей та 23 516 пацієнтів померли.

Нагадаємо, у МОЗ розповіли про нові показники для "червоної" зони, а також про можливість введення локальних обмежень.

Раніше РБК-Україна писало, що в країну збираються повертати адаптивний карантин.

У Міністерстві охорони здоров'я України розповіли, за якої умови в Україні введуть жорсткі обмеження. Їх можуть ввести в разі загрози колапсу медичної системи.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус Коронавірус
Локдаун в Україні
Локдаун в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцина від COVID-19
Вакцина від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19