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В Україні більше 5 тисяч нових випадків COVID та 190 смерта за добу, - МОЗ

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Київ, Субота 01 січня 2022 08:24
В Україні більше 5 тисяч нових випадків COVID та 190 смерта за добу, - МОЗ Фото: в Україні оновили COVID-статистику (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні зафіксували більше 5 тисяч нових випадків коронавірусу та 190 смертей за добу. Найбільше нових заражень в Києві та Львівській області.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

За добу госпіталізували 1554 особи; летальних випадків - 190; одужали - 6 073 особи. Протестували методом ПЛР - 22 507 осіб, методом ІФА - 4 367, експрес-тестами - 27 792.

Найбільше нових випадків у Києві (976), Львівській (443), Чернігівській (269) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли - 3 672 675 осіб; одужали - 3 474 931 особа; летальних випадків - 96 089.

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