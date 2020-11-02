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В Україні 6 754 випадків коронавірусу

Новость на русском → Україна, Понеділок 02 листопада 2020 08:44
В Україні 6 754 випадків коронавірусу Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

В Україні за добу підтвердили 6 754 нових випадків коронавірусу. З початку пандемії в країні захворіли вже 402 194 людини.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України.

Найбільше нових випадків зареєстровано у Харківській області (+817), Києві (+507), Львівській (+464), Чернівецькій (+418) і Житомирській (+398) областях.

За добу проведено 36 587 тестувань на COVID-19. З них методом ПЛР - 31 662, методом ІФА - 4925.

Всього з початку пандемії померли від коронавірусу 7 375 (+69) пацієнтів, що видужали - 163 768 (+2 327). Активними хворими залишаються 231 051 особа.

Новину доповнюється...

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