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В Україні більше 7 тисяч нових випадків COVID та 193 смерті за добу, - МОЗ

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Київ, Середа 12 січня 2022 08:17
В Україні більше 7 тисяч нових випадків COVID та 193 смерті за добу, - МОЗ Фото: в Україні оновили COVID-статистику (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу заразились коронавірусом 7117 людей, а померли - майже 200. Найбільше нових заражень в Києві, Івано-Франківській та Вінницькій областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.

В Україні за добу госпіталізували 1 898 осіб; летальних випадків - 193; одужали - 8 077 осіб. Протестували за вчора методом ПЛР - 38 851 особу, методом ІФА - 6336, експрес-тестами - 34 091.

Найбільше нових заражень в Києві (1151), Івано-Франківській (502) та Вінницькій (435) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли - 3 716 988 осіб; одужали - 3 530 624 особи; летальних випадків - 97 737.

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