ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україні майже 700 нових випадків коронавірусу

Новость на русском →
Україна, Неділя 15 серпня 2021 08:23
В Україні майже 700 нових випадків коронавірусу Фото: в Україні зафіксували нові випадки коронавірусу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

В Україні за минулу добу підтвердили ще 695 нових випадків коронавірусу. Серед інфікованих 50 дітей та 5 медичних працівників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

За минулу добу від коронавірусу в Україні померли 17 осіб, а одужали від хвороби 238 пацієнтів.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (87), Івано-Франківській (60), Одеській (59), Дніпропетровській (58) та Харківській (53) областях.

Вчора на коронавірус перевірили:

  • методом ПЛР – 15 456 осіб,
  • методом ІФА – 2 494 особи,
  • експрес-тестами – 12 848 осіб.

За весь час пандемії коронавірусу в Україні заразилися 2 265 912 осіб, а померли 53 255 людини.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус Мінстерство охорони здоров'я України
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус