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В Україні 7503 нових випадків коронавірусу та майже 300 смертей, - МОЗ

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Київ, Субота 18 грудня 2021 08:50
В Україні 7503 нових випадків коронавірусу та майже 300 смертей, - МОЗ Фото: в Україні оновили COVID-статистику (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу заразились коронавірусом 7503 людей, а померли 288. Найбільше нових заражень у Києві, Київській та Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.

За добу госпіталізували 2018 людей, померли - 288, одужали - 18 534. Протестували методом ПЛР - 35 092 осіб, методом ІФА - 7853, експрес-тестами - 35 721.

Найбільше заражень за добу в Києві, Київській та Дніпропетровській областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли - 3 604 549 осіб; одужали - 3 324 999 осіб; летальних випадків - 92 929.

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