В Україні 7503 нових випадків коронавірусу та майже 300 смертей, - МОЗ
Фото: в Україні оновили COVID-статистику (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні за минулу добу заразились коронавірусом 7503 людей, а померли 288. Найбільше нових заражень у Києві, Київській та Дніпропетровській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.
За добу госпіталізували 2018 людей, померли - 288, одужали - 18 534. Протестували методом ПЛР - 35 092 осіб, методом ІФА - 7853, експрес-тестами - 35 721.
Найбільше заражень за добу в Києві, Київській та Дніпропетровській областях.
За весь час пандемії в Україні захворіли - 3 604 549 осіб; одужали - 3 324 999 осіб; летальних випадків - 92 929.