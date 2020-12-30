В Україні 7986 нових випадків коронавірусу і вдвічі більше одужавших

Фото: люди в масці (РБК-Україна)

В Україні за минулу добу виявили 7986 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень у Києві та Запорізькій області.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

За вчора зробили 52 746 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР - 35 504, методом ІФА - 17 242).

Крім того, Степанов повідомляє, що за добу госпіталізували 2925 людей, 243 паціенти померли та 16 355 - одужали.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 131), Запорізькій (739), Одеській (729), Київській (623), Дніпропетровській (462) та Харківській (412) областях.

З початку пандемії в країні підтвердили 1 045 348 випадків COVID-19, серед них 698 190 одужавших та 18 324 загиблих.

Нагадаємо, минулого тижня уряд схвалив план вакцинації населення проти коронавірусу. Вакцинація пройде в п'ять етапів протягом 2021-2022 років. За цей час у Кабміні розраховують прищепити не менше 50% населення України.

При цьому в МОЗ повідомляли, що планують укласти контракти на поставку COVID-вакцин з виробниками до кінця року.