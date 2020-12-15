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В Україні 8 416 нових випадків коронавірусу, одужали майже вдвічі більше

Новость на русском → Україна, Вівторок 15 грудня 2020 08:19
В Україні 8 416 нових випадків коронавірусу, одужали майже вдвічі більше Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

В Україні за минулу добу підтвердили 8 416 нових випадків коронавірусу. При цьому одужали майже вдвічі більше пацієнтів - 16 150 (новий рекорд).

Про це у Facebook написав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Всього за добу проведено 55 856 тестувань на коронавірус. З них методом ПЛР - 31 963, методом ІФА - 23 893.

Найбільше нових випадків зафіксували в Києві (1559), Одеській (830), Черкаській (665), Запорізькій (599) і Полтавській (575) областях. У тому числі зараження підтвердили у 412 дітей і 447 медпрацівників. Госпіталізовано були 1479 осіб.

З початку пандемії в Україні заразилися вже 909 082 людини, померло - 15 480 (+233), одужали - 522 868. Активними хворими залишаються 386 214 пацієнтів.

Нагадаємо, вчені Національної академії наук прогнозують зниження захворюваності COVID-19 в Україні до кінця грудня. По одному з прогнозів, на 28 грудня буде трохи більш ніж 2 тисяч нових випадків на день.

Раніше РБК-Україна писало, що експерти пов'язують зниження захворюваності COVID-19 у країні з посиленням карантину на вихідних.

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