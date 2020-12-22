ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україні 8513 нових випадків коронавірусу та більше 14 тисяч одужавших

Новость на русском → Київ, Вівторок 22 грудня 2020 08:14
В Україні 8513 нових випадків коронавірусу та більше 14 тисяч одужавших Фото: люди в масці (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

В Україні за минулу добу виявили 8513 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень у Києві та Дніпропетровській області.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

За вчора здійснили 46 696 тестувань на коронавірус, зокрема методом ПЛР - 26 341, методом ІФА - 20 355.

За минулу добу померли 232 людини, 14 020 осіб одужали та 1318 паціентів госпіталізували.

Найбільша кількість підтверджених випадків за добу зареєстрована у Києві (1159), Дніпропетровській (992), Одеській (914), Запорізькій (665) та Київській (559) областях.

За весь час пандемії в Україні підтвердили 979 506 випадків коронавірусу.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України оновило алгоритм тестування на коронавірус. Тепер будуть робити тест і людям, у яких є ознаки гострої респіраторної вірусної інфекції.

Зазначимо, уряд оголосив про посилення карантину з 00:00 8 січня до 00:00 25 січня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус Коронавірус
Локдаун в Україні
Локдаун в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцина від COVID-19
Вакцина від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19