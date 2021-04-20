В Україні 8940 нових випадків коронавірусу
В Україні виявили ще 8940 нових випадків COVID-19. Найбільше нових випадків у Києві, Харківській та Полтавській областях.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.
За вчора госпіталізували 2 042 особи, померли 367 людей та 12 075 осіб одужали.
За добу зробили 77 678 тестів на коронавірус (зокрема методом ПЛР - 37 557, методом ІФА - 16 815, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 23 306).
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (892), Харківській (804), Полтавській (725), Одеській (691) та Київській (647) областях.
За весь час пандемії в Україні підтвердили 1 961 956 COVID-випадків; 1 499 752 одужання, 40 367 смертей, зробили 8 996 039 ПЛР-тестів.
Нагадаємо, в Україні найближчим часом можуть скоротити "червону" зону карантину. З цієї зони може вийти Житомирська область.
Однак, в Києві на великодні свята готують додаткові карантинні обмеження. Міська влада хоче запобігти новому спалаху коронавірусу.