В Україні знову антирекорд: 4633 нових випадки коронавірусу

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

В Україні за минулу добу заразились коронавірусом 4633 людини. Найбільше випадків в Харківській області, Києві, Дніпропетровській та Сумській областях.

Такі дані наводить карта Ради національної безпеки та оборони.

Ситуація з COVID-19 в Україні ускладнюється, це вже третій підряд антирекорд. У середу вперше виявили більше 4 тисяч нових випадків.

Складна епідеміологічна ситуація в Харківській області (+460), Києві (+447), Дніпропетровській області (+334), Сумській області (+242), Хмельницькій області (+244).

Видання писало, що вчора в Україні зафіксували черговий коронавірусний антирекорд.

Разом з тим, у Всесвітній організації охорони здоров'я прогнозують, що в Україні може бути до 9 тисяч нових випадків коронавірусу щодня.

Також Денис Шмигаль прокоментував черговий антирекорд по коронавірусу в країні.

Нагадаємо, в Україні 1 жовтня оновили зони карантину, в залежності від епідеміологічної ситуації в регіонах.