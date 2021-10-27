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В Україні будуть випробовувати дві нові COVID-вакцини: що відомо

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Україна, Середа 27 жовтня 2021 18:31
В Україні будуть випробовувати дві нові COVID-вакцини: що відомо Фото: на українцях випробують дві нові вакцини (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністерство охорони здоров'я України дозволило проведення клінічних випробувань двох ад’ювантних рекомбінантних білкових вакцин від коронавірусу. Запит на випробування подала компанія Sanofi.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний наказ МОЗ.

Згідно з наказом міністерства, в Україні будуть проводити модифіковане подвійне сліпе дослідження моновалентної та бівалентної вакцин, які призначені для захисту від коронавірусу дорослих віком 18 років і старше.

Де проходитиме дослідження:

  • "Центр сімейної медицини плюс" (Київ);
  • "Едельвейс Медікс" (Київ);
  • "Медбуд-Клінік" (Київ);
  • Медичний центр "Салютем" (Вінниця);
  • Медична клініка "Благомед" (Київ).
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