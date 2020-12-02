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В Україні від COVID-19 видужало більше людей, ніж захворіло

Новость на русском → Україна, Середа 02 грудня 2020 08:59
В Україні від COVID-19 видужало більше людей, ніж захворіло Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

В Україні за минулу добу одужали від COVID-19 більше людей, ніж захворіли. Кількість активних хворих скоротилася на 910 пацієнтів.

Про це свідчать дані Ради національної безпеки і оборони.

Так, за вчора від COVID-19 вилікувались 13 882 пацієнти. Це новий рекорд. До цього найбільше одужань було зафіксовано 6 листопада - 10 762. При цьому заразилися коронавірусом 13 141 людина.

Це другий раз, коли в країні одужали від COVID-19 пацієнтів, що заразилися. Попередній раз був зафіксований 6 листопада, тоді одужали на 1042 людини більше, ніж заразилися.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксували 13 141 новий випадок коронавірусу. Найбільше заражень виявили в Києві (+1735), Одеській (+1147), Київської (+975), Запорізькій (+947) та Сумській (+727) областях.

Раніше РБК-Україна писало, що вчені прогнозують в Україні до кінця наступного тижня понад 20 тисяч нових випадків коронавірусу на добу.

Також повідомлялося, що секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данилов вважає, що локдаун в Україні буде в будь-якому випадку.

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