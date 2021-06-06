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В Україні COVID-щеплення отримали ще понад 40 тисяч громадян

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Україна, Неділя 06 червня 2021 09:01
В Україні COVID-щеплення отримали ще понад 40 тисяч громадян Фото: в Україні вакцинували ще понад 40 тисяч людей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Протягом минулої доби в Україні зробили 40 101 щеплення від коронавірусу. Першу дозу вакцини вчора отримали 39 229 українців.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я на сторінці у Facebook.

Ще 872 людини отримали протягом минулої доби другу дозу вакцини від коронавірусу. Через два тижні після щеплення вони вважатимуться повністю імунізованими від коронавірусу.

Щеплення від коронавірусу робили 327 мобільні бригади та 418 пунктів вакцинації.

"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 216 602 особи, з них отримали 1 дозу - 1 216 600 осіб, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 146 664 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 363 264 щеплень", - розповіли в МОЗ.

Водночас станом на 6 червня у листі очікування вакцинації записано 640 914 українців.

Нагадаємо, вчора у Києві та чотирьох областях країни працювали центри вакцинації. У Києві протягом суботи в центрі вакцинації зробили понад 2 тисячі щеплень.

Центр вакцинації вчора працював і в Тернополі. РБК-Україна розповідало, як там проводилася масова імунізація населення.

А у Полтавській області центри вакцинації вчора працювали відразу у п'яти містах.

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