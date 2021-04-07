В Україні після COVID-вакцинації зафіксували понад 800 випадків побічних реакцій

В Україні зафіксували 816 побічних реакцій після вакцинації від коронавірусу. При цьому 99,1% побічних ефектів є несерйозними.

Так, в 94,73% випадків прояву несприятливих подій після імунізації були передбачуваними, тобто відповідали наявної інформації в інструкції для медичного застосування.

В експертному центрі заявили, що побічні реакції з'явилися у 0,28% від загальної кількості зроблених щеплень.

Зокрема, після вакцинації виявляли такі побічні реакції, як:

підвищення температури, втомлюваність, загальну слабкість, почервоніння, біль і набряк (у 66,83% випадків);

з боку опорно-рухового апарату: міалгія, артралгії (11,8%);

головний біль і безсоння (11,7%);

нудота, діарея, біль у животі, присмак металу (3,21%);

набряк гортані, нежить, біль у горлі, кропив'янка (1,63%)

Серед вкрай рідкісних побічних реакцій: