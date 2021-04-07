В Україні після COVID-вакцинації зафіксували понад 800 випадків побічних реакцій
В Україні зафіксували 816 побічних реакцій після вакцинації від коронавірусу. При цьому 99,1% побічних ефектів є несерйозними.
Так, в 94,73% випадків прояву несприятливих подій після імунізації були передбачуваними, тобто відповідали наявної інформації в інструкції для медичного застосування.
В експертному центрі заявили, що побічні реакції з'явилися у 0,28% від загальної кількості зроблених щеплень.
Зокрема, після вакцинації виявляли такі побічні реакції, як:
- підвищення температури, втомлюваність, загальну слабкість, почервоніння, біль і набряк (у 66,83% випадків);
- з боку опорно-рухового апарату: міалгія, артралгії (11,8%);
- головний біль і безсоння (11,7%);
- нудота, діарея, біль у животі, присмак металу (3,21%);
- набряк гортані, нежить, біль у горлі, кропив'янка (1,63%)
Серед вкрай рідкісних побічних реакцій:
- розлади сечовидільної системи: гематурія (0,05%);
- розлади з боку органів слуху: закладеність вух (0,10%);
- з боку крові та лімфатичної системи: лімфаденатопія, флебіт, збільшений час згортання (0,15%);
- розлади метаболізму, обміну речовин: зниження і відсутність апетиту (0,35%);
- серцево-судинні порушення: підвищення зниження артеріального тиску, відчуття важкості і стискання за грудною кліткою, тахіаритмія, фібриляція передсердь (0,89%);
- психіатричні розлади: дезорієнтація, відсутністю сну, відчуття тривоги, панічна атака (0,25%);
- респіраторні торакальні розлади: задишка, сухий кашель, біль у горлі, рінорея, утруднене дихання (0,59%)
Нагадаємо, за минулу добу в Україні зробили більше ніж 15 тисяч щеплень від коронавірусу. Найбільше вакцинували в Києві та Дніпропетровській області.
Крім того, за словами Максима Степанова, щоб охопити вакцинацією 70% українців до 2022 року, необхідно робити 6 млн щеплень в місяць.