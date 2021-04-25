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В Україні ще майже 8 000 нових випадків коронавірусу

Новость на русском → Київ, Неділя 25 квітня 2021 08:22
В Україні ще майже 8 000 нових випадків коронавірусу Фото: коронавірус в Україні не відступає (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Станом на 25 квітня виявлено ще майже 8 000 нових випадків коронавірусу в Україні. Також зафіксовано смерть 231 пацієнта з COVID.

Про це в Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, зафіксовано 7 930 нових випадків COVID-19.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано - 3 688 осіб;
  • летальних випадків - 231;
  • одужали - 6 574;
  • зроблено тестувань - 54 270 (в тому числі методом ПЛР - 26 432, методом ІФА - 6 316, експрес-тестами на антиген - 21 522).

За добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Дніпропетровській (1034), Харківській (954), Донецькій (582), Одеській (481) та Київській (441) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіли - 2 025 271 особа;
  • одужали - 1 572 528;
  • летальних випадків - 42 323;
  • зроблено ПЛР-тестів - 9 240 911.

Також повідомляється, що 24 квітня по всій країні щеплення проти COVID-19 отримала 4 531 особа. Всього з початку кампанії - 526 916.

Станом на вчорашній день до листа очікування вакцинації записалися 490 640 осіб.

В Україні ще майже 8 000 нових випадків коронавірусу

Фото: статистика по COVID-19

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ситуація в Одеській області покращилася і з 25 квітня вона вийшла з "червоної" зони карантину.

Також раніше в Міністерстві охорони здоров'я назвали терміни нових поставок COVID-вакцин до України.

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