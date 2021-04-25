В Україні ще майже 8 000 нових випадків коронавірусу
Станом на 25 квітня виявлено ще майже 8 000 нових випадків коронавірусу в Україні. Також зафіксовано смерть 231 пацієнта з COVID.
Про це в Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
За його словами, зафіксовано 7 930 нових випадків COVID-19.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано - 3 688 осіб;
- летальних випадків - 231;
- одужали - 6 574;
- зроблено тестувань - 54 270 (в тому числі методом ПЛР - 26 432, методом ІФА - 6 316, експрес-тестами на антиген - 21 522).
За добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Дніпропетровській (1034), Харківській (954), Донецькій (582), Одеській (481) та Київській (441) областях.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли - 2 025 271 особа;
- одужали - 1 572 528;
- летальних випадків - 42 323;
- зроблено ПЛР-тестів - 9 240 911.
Також повідомляється, що 24 квітня по всій країні щеплення проти COVID-19 отримала 4 531 особа. Всього з початку кампанії - 526 916.
Станом на вчорашній день до листа очікування вакцинації записалися 490 640 осіб.
Фото: статистика по COVID-19
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ситуація в Одеській області покращилася і з 25 квітня вона вийшла з "червоної" зони карантину.
Також раніше в Міністерстві охорони здоров'я назвали терміни нових поставок COVID-вакцин до України.