В Україні ще не готові списки на вакцинацію від COVID-19
Виконувач обов'язків гендиректора Центру громадського здоров'я України Ігор Кузін розповів, що за тиждень до прогнозованого початку COVID-вакцинації списки на щеплення ще не готові. Він очікує, що списки завершать верифікувати наступного тижня.
Про це йшлося на форумі "Україна 30".
За словами Кузіна, списки на вакцинацію від коронавірусу ще не верифікували на рівні областей.
"Зараз продовжується верифікація списків, тому що це доволі тривалий процес. Маємо надію, що на наступному тижні цей процес буде завершено остаточно по усіх областях України. Фіналізовані (списки - ред.) ще не верифіковані на рівні областей", - сказав він.
Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я хоче почати вакцинацію українців від коронавірусу, орієнтовно, 15 лютого. Конкретна дата початку кампанії вакцинації залежить від постачання вакцин.
Крім того, в МОЗ заявляли, що можуть щомісяця робити понад 10 млн щеплень від коронавірусу. Однак це залежить від однієї умови.
Додамо, Pfizer цього тижня подасть документи на реєстрацію вакцини в Україні.