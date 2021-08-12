В Україні ще не виявили штам коронавірусу "Йота", - санлікар

В Україні ще не виявлено штам коронавірусу "Йота" , який вперше виник у США. Про це повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Здоров'я-24.

За словами головного санлікаря країни, станом на 12 серпня 2021 року в Україні не зареєстрована циркуляція варіанту коронавірусу "Йота".

Для виявлення цього штаму вірусу Україна відправляє зразки, відібрані з території країни, в референс-лабораторії в ЄС. Згідно з результатами тестування, "Йоту" ще не зафіксували на території України.

"На штам Йота ще не існує тест-систем, його можна виявити тільки шляхом секвенування", - уточнив Кузін.

Він також додав, що Україна використовує тест-системи, які країні надала ВООЗ, Вони здатні визначати 6 основних типових мутацій коронавірусу - це штами Альфа, Эта, Бета, Гамма, Дельта, Каппа.

Також Кузін зазначив, що штам "Йота" не такий вже новий. Майже 27-28 країн світу вже зареєстрували його на своїй території, починаючи з листопада 2020 року. Разом з тим, потрапити в Україну цьому штаму коронавірусу не вдалося, на відміну від більш небезпечного "Дельти".