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В Україні ще не виявили штам коронавірусу "Йота", - санлікар

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Україна, Четвер 12 серпня 2021 23:32
В Україні ще не виявили штам коронавірусу "Йота", - санлікар Фото: Ігор Кузін, головний санітарний лікар України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталья Скороход

В Україні ще не виявлено штам коронавірусу "Йота", який вперше виник у США. Про це повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Здоров'я-24.

За словами головного санлікаря країни, станом на 12 серпня 2021 року в Україні не зареєстрована циркуляція варіанту коронавірусу "Йота".

Для виявлення цього штаму вірусу Україна відправляє зразки, відібрані з території країни, в референс-лабораторії в ЄС. Згідно з результатами тестування, "Йоту" ще не зафіксували на території України.

"На штам Йота ще не існує тест-систем, його можна виявити тільки шляхом секвенування", - уточнив Кузін.

Він також додав, що Україна використовує тест-системи, які країні надала ВООЗ, Вони здатні визначати 6 основних типових мутацій коронавірусу - це штами Альфа, Эта, Бета, Гамма, Дельта, Каппа.

Також Кузін зазначив, що штам "Йота" не такий вже новий. Майже 27-28 країн світу вже зареєстрували його на своїй території, починаючи з листопада 2020 року. Разом з тим, потрапити в Україну цьому штаму коронавірусу не вдалося, на відміну від більш небезпечного "Дельти".

Нагадаємо, штам коронавірусу" Йота " вперше був виявлений в США. Там заявили про високу смертність від цього типу мутації вірусу.

Раніше повідомлялося, що в Україні продовжили карантин до жовтня. Це довелося зробити через поширення штамів коронавірусу "Дельта" і "Лямбда"

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