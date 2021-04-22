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В Україні ще в одній області ситуація з COVID-госпіталізаціями прийшла в норму

Новость на русском → Україна, Четвер 22 квітня 2021 10:50
В Україні ще в одній області ситуація з COVID-госпіталізаціями прийшла в норму Фото: ситуація покращилася в Одеській області(РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

В Україні вже у восьми областях показник госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом відповідають нормі. За добу ситуація покращилася в Одеській області.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Станом на 22 квітня в Україні відповідають нормі за рівнем госпіталізацій Закарпатська (34,4 при нормі 60 на 100 тисяч населення), Івано-Франківська (40,9), Львівська (51,2), Кіровоградська (53,1), Тернопільська (54,3), Херсонська (55,9), Чернівецька (58,1) та Одеська (58,6) області.

Найгірша ситуація за цим показником спостерігається в Хмельницькій області (110,4). У Києві рівень госпіталізацій становить 68,1.

Відмітимо, в "червоній" зоні продовжують перебувати Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька і Чернігівська області. "Жовтими" залишаються три області - Закарпатська, Івано-Франківська та Херсонська. Решта - "помаранчеві".

При цьому РБК-Україна писало, що з 22 квітня Чернівецька область мала вийти з "червоної" зони. У регіоні повинні почати діяти обмеження "жовтої" зони.

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