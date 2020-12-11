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В Україні фіксують повторні випадки зараження коронавірусом, - Степанов

Новость на русском → Київ, П'ятниця 11 грудня 2020 09:49
В Україні фіксують повторні випадки зараження коронавірусом, - Степанов Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

В Україні ведеться облік хворих на COVID-19 в електронній системі епідеміологічного нагляду. В країні почали фіксувати повторні випадки зараження коронавірусом.

Про це заявив на онлайн-брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Міністр повідомив, що такі випадки виявили вже в деяких областях.

"Ми почали фіксувати таких хворих (повторно заражених коронавірусом, - ред.) і в Чернівецькій області, і в Кіровоградській області, і в інших областях. Це люди, які вперше перехворіли від 3 до 5 місяців тому. І зараз вони захворіли вдруге", - зазначив він.

Зазначимо, за минулу добу в Україні виявили 13 514 нових випадків коронавірусу, одужали понад 15 тисяч осіб. Перший випадок COVID-19 в Україні зафіксували 3 березня 2020 року. Тоді захворів чоловік з Чернівців.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я дослідить випадки повторного зараження коронавірусом. Для цього організація створила спеціальну групу.

Раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко називав випадки повторного зараження коронавірусом більш виключенням, ніж правилом.

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