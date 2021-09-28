ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

В Україні хочуть дозволити щеплення для дітей від 12 років вакциною Pfizer

Новость на русском →
Київ, Вівторок 28 вересня 2021 17:57
В Україні хочуть дозволити щеплення для дітей від 12 років вакциною Pfizer Фото: дітей від 12 років будуть вакцинувати препаратом Pfizer (УНІАН)
Автор: Олександр Мороз

Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики рекомендує дозволити вакцинацію від COVID для всіх дітей від 12 років. Для вакцинації використовуватимуть препарат від Pfizer.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю голови групи експертів Федора Лапія медичному експерту ЮНІСЕФ Катерині Булавіновій.

"Вчора ми проголосували, щоб рекомендувати Міністерству охорони здоров'я зробити вакцину доступною для всіх від 12 років. Йдеться про вакцину Pfizer", - зазначив він.

Він уточнив, що це рішення набуде чинності, коли буде розглянуто на засіданні штабу МОЗ в найближчу п'ятницю. За його словами, мова не йде про те, щоб невацинованих дітей не пускати до школи.

За його словами, ще треба буде затвердити алгоритм, за яким діти від 12 років отримуватимуть щеплення від коронавірусу, оскільки на сьогодні перед вакцинацією дитину має оглянути сімейний лікар або педіатр.

Нагадаємо, наприкінці серпня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що поки не планується масова вакцинація дітей від COVID-19, оскільки в пріоритеті вакцинація дорослого населення.

На сьогодні вакцинація дітей від 12 років в Україні дозволена тільки в деяких випадках.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус Вакцинація
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус