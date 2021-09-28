В Україні хочуть дозволити щеплення для дітей від 12 років вакциною Pfizer

Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики рекомендує дозволити вакцинацію від COVID для всіх дітей від 12 років. Для вакцинації використовуватимуть препарат від Pfizer.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю голови групи експертів Федора Лапія медичному експерту ЮНІСЕФ Катерині Булавіновій.

"Вчора ми проголосували, щоб рекомендувати Міністерству охорони здоров'я зробити вакцину доступною для всіх від 12 років. Йдеться про вакцину Pfizer", - зазначив він.

Він уточнив, що це рішення набуде чинності, коли буде розглянуто на засіданні штабу МОЗ в найближчу п'ятницю. За його словами, мова не йде про те, щоб невацинованих дітей не пускати до школи.

За його словами, ще треба буде затвердити алгоритм, за яким діти від 12 років отримуватимуть щеплення від коронавірусу, оскільки на сьогодні перед вакцинацією дитину має оглянути сімейний лікар або педіатр.