В Україні хочуть скоротити терміни введення другої дози COVID-вакцин
Фото: в Україні можуть скоротити терміни введення другої дози вакцини від коронавірусу (GettyImages)
В Україні розглядають можливість скорочення терміну між першою та другою дозою вакцини від коронавірусу. Таким чином пробують пришвидшити процес вакцинації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головного державного санітарного лікаря Ігоря Кузіна в ефірі "Українського радіо".
Він висловив сподівання, що до кінця літа Україні вдасться вакцинувати ту кількість людей, про яку було заявлено і максимально підготуватися до осіннього сплеску захворюваності.
"Також ми працюємо над тим, щоб оптимізувати процес вакцинації: переглядаються терміни введення вакцин, а саме їхнє скорочення", - сказав Кузін.
Зараз інтервали між вакцинами:
- Pfizer друга доза через 21-28 днів,
- CoronaVac/Sinovac - через 28 днів,
- AstraZeneca (Covishield/SKBio) - через 12 тижнів,
- Moderna - через 28 днів.