ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україні хочуть скоротити терміни введення другої дози COVID-вакцин

Новость на русском →
Четвер 05 серпня 2021 12:12
В Україні хочуть скоротити терміни введення другої дози COVID-вакцин Фото: в Україні можуть скоротити терміни введення другої дози вакцини від коронавірусу (GettyImages)
Автор: Инна Собора

В Україні розглядають можливість скорочення терміну між першою та другою дозою вакцини від коронавірусу. Таким чином пробують пришвидшити процес вакцинації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головного державного санітарного лікаря Ігоря Кузіна в ефірі "Українського радіо".

Він висловив сподівання, що до кінця літа Україні вдасться вакцинувати ту кількість людей, про яку було заявлено і максимально підготуватися до осіннього сплеску захворюваності.

"Також ми працюємо над тим, щоб оптимізувати процес вакцинації: переглядаються терміни введення вакцин, а саме їхнє скорочення", - сказав Кузін.

Зараз інтервали між вакцинами:

  • Pfizer друга доза через 21-28 днів,
  • CoronaVac/Sinovac - через 28 днів,
  • AstraZeneca (Covishield/SKBio) - через 12 тижнів,
  • Moderna - через 28 днів.
Читайте РБК-Україна в Google News
Вакцина Коронавірус
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус