ru ua
Вт, 04 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Україні змінили схеми змішування вакцин від COVID

Новость на русском →
Вівторок 04 січня 2022 19:02
В Україні змінили схеми змішування вакцин від COVID Фото: в Україні змінили схеми змішування вакцин від COVID (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Міністерство охорони здоров'я України внесло зміни до схеми змішування вакцин від коронавірусу. Зокрема, для первинної та бустерної вакцинації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

Тепер при вакцинації препарати можуть вводити за наступними схемами:

  • перша доза AstraZeneca, Pfizer або Moderna + друга AstraZeneca, Pfizer або Moderna;
  • перша доза AstraZeneca + друга Pfizer або Moderna;
  • перша доза Pfizer, Moderna + друга AstraZeneca.

Інтервал між введеннями препаратів для всіх схем складе 28 днів.

Такі ж схеми можна застосовувати також для додаткової або бустерної дози.

Зокрема:

  • перші дві дози Moderna або Pfizer + бустер Moderna або Pfizer;
  • перші дві дози AstraZeneca + бустер Moderna або Pfizer;
  • перші дві дози CoronaVac + бустер Pfizer;
  • перші дві дози за змішаною схемою + бустер Moderna або Pfizer.

В Україні змінили схеми змішування вакцин від COVID

Читайте РБК-Україна в Google News
вакцинация от коронавируса Україна Вакцина від коронавірусу
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус