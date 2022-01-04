В Україні змінили схеми змішування вакцин від COVID
Фото: в Україні змінили схеми змішування вакцин від COVID (Віталій Носач РБК-Україна)
Міністерство охорони здоров'я України внесло зміни до схеми змішування вакцин від коронавірусу. Зокрема, для первинної та бустерної вакцинації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.
Тепер при вакцинації препарати можуть вводити за наступними схемами:
- перша доза AstraZeneca, Pfizer або Moderna + друга AstraZeneca, Pfizer або Moderna;
- перша доза AstraZeneca + друга Pfizer або Moderna;
- перша доза Pfizer, Moderna + друга AstraZeneca.
Інтервал між введеннями препаратів для всіх схем складе 28 днів.
Такі ж схеми можна застосовувати також для додаткової або бустерної дози.
Зокрема:
- перші дві дози Moderna або Pfizer + бустер Moderna або Pfizer;
- перші дві дози AstraZeneca + бустер Moderna або Pfizer;
- перші дві дози CoronaVac + бустер Pfizer;
- перші дві дози за змішаною схемою + бустер Moderna або Pfizer.