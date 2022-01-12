В Україні змінили змішані схеми вакцинації від COVID-19: таблиця

В Україні змінили схеми вакцинації від COVID-19. Інтервал між введеннями для всіх схем повинен становити 28 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр громадського здоров'я в Facebook .

"В Україні змінили змішані схеми вакцинації від COVID-19 на наступні:

перша доза AstraZeneca, Pfizer або Moderna + друга AstraZeneca, Pfizer або Moderna;

перша доза AstraZeneca + друга Pfizer або Moderna;

перша доза Pfizer, Moderna + друга AstraZeneca", - йдеться в повідомленні.

При цьому уточнюється, що інтервал між введеннями для всіх схем - 28 днів.

Фото: схема вакцинацій (facebook.com/phc.org.ua)

Такі ж схеми можна застосовувати також для додаткової або бустерної дози.