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В Україні змінили змішані схеми вакцинації від COVID-19: таблиця

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Україна, Середа 12 січня 2022 11:07
В Україні змінили змішані схеми вакцинації від COVID-19: таблиця Фото: в Україні змінили змішані схеми вакцинації від COVID-19 (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

В Україні змінили схеми вакцинації від COVID-19. Інтервал між введеннями для всіх схем повинен становити 28 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр громадського здоров'я в Facebook.

"В Україні змінили змішані схеми вакцинації від COVID-19 на наступні:

  • перша доза AstraZeneca, Pfizer або Moderna + друга AstraZeneca, Pfizer або Moderna;
  • перша доза AstraZeneca + друга Pfizer або Moderna;
  • перша доза Pfizer, Moderna + друга AstraZeneca", - йдеться в повідомленні.

При цьому уточнюється, що інтервал між введеннями для всіх схем - 28 днів.

В Україні змінили змішані схеми вакцинації від COVID-19: таблиця

Фото: схема вакцинацій (facebook.com/phc.org.ua)

Такі ж схеми можна застосовувати також для додаткової або бустерної дози.

Нагадаємо, від початку вакцинальної кампанії в Україні від коронавірусу вже зробили понад 29 млн щеплень. За вчора імунізовано понад 106 тисяч.

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