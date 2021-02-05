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В Україні менше 5 тисяч нових випадків коронавірусу

Новость на русском → Україна, П'ятниця 05 лютого 2021 08:19
В Україні менше 5 тисяч нових випадків коронавірусу Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

В Україні за минулу добу виявили 4923 нових випадкт коронавірусу. Одужали за вчора 8 185 осіб.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в Facebook.

Серед хворих 230 дітей і 222 медпрацівники. Найбільше нових випадків зафіксували в Івано-Франківській (433), Львівська (406), Запорізькій (334), Києві (321) і Дніпропетровській (287) областях.

Також було підтверджено ще 158 летальних випадків, 1885 осіб були госпіталізовані.

Усього за вчора було проведено 43 137 тестувань на коронавірус. З них методом ПЛР - 25 667, методом ІФА - 17 470.

З початку пандемії в Україні захворіли 1 млн 237 тисяч 169 осіб, одужали - 1 млн 63 тисячі 591, летальних випадків - 22 707. Активними хворими залишаються 173 578 осіб.

Зазначимо, що згідно з даними Ради національної безпеки і оборони, станом на вчора було виявлено 23 229 летальних випадків з початку пандемії.

В Україні менше 5 тисяч нових випадків коронавірусу

Раніше РБК-Україна писало, що відсоток смертності від COVID в Україні становить менше ніж 2%. За словами головного санлікаря країни Віктора Ляшка, це непоганий результат у порівнянні зі світовими показниками.

Також повідомлялося, що в Україні мають намір щомісяця робити по 5 млн щеплень від коронавірусу.

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