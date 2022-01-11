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В Україні можуть ввести COVID-вакцинацію дітей від 5 років: коли саме

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Київ, Вівторок 11 січня 2022 12:06
В Україні можуть ввести COVID-вакцинацію дітей від 5 років: коли саме Фото: головний санлікар Ігор Кузін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні можуть почати вакцинацію від коронавірусу серед дітей від 5 років. Відповідне питання буде розглянуто у квітні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна в інтерв'ю ВВС.

"Досвід інших країн, де вже проводять такі щеплення, показує, що це безпечно. Що завдяки щепленням від COVID попереджають передчасну смертність, особливо на фоні важких соматичних захворювань. Попереджають спалахи в організованих колективах", - розповів Кузін.

Він уточнив, що рекомендацій європейської технічної групи експертів щодо щеплення дітей від 5 років ще не було. Тобто на рівні Європи таке питання не розглядали.

"Ми плануємо розглянути вакцинацію дітей від 5 років орієнтовно з квітня", - зазначив Кузін.

Зазначимо, в Україні дозволили вакцинацію від коронавірусу дітей від 12 років.

Нагадаємо, раніше голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій заявляв, що щеплення від коронавірусу дітям старше 5 років почнуть робити з 2022 року.

Додамо, вакциновані від коронавірусу неповнолітні українці також матимуть змогу отримати "ковідну" тисячу гривень.

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