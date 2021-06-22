В Україні розпочалася вакцинація колективів: як отримати щеплення

Розпочалася вакцинація проти коронавірусу компаній, які мають у своєму штаті понад 50 охочих щепитися. Їх щеплюють препаратом Comirnaty від Pfizer-BioNTech.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Так, за минулу добу було зареєстровано 1 447 заявок на вакцинацію колективів, загалом на 216 893 особи.

За інформацією відомства, залишити заявку на виїзд мобільної бригади для щеплення співробітників компанії можна за номером контакт-центру МОЗ.

Для цього колективи мають призначити відповідального за підготовку та організацію процесу вакцинації. Ця особа складає поіменні списки охочих щепитися. Таких людей має бути не менше ніж 50.

Коли дійде черга до щеплення колективу, регіональний координатор з вакцинації зателефонує відповідальній особі та повідомить усю необхідну інформацію для підготовки та проведення щеплень.

Як зазначають в МОЗ, до приїзду мобільної бригади керівництво колективу має забезпечити необхідні умови. Зокрема, приміщення для вакцинації:

заздалегідь підготовлене, гігієнічно чисте, добре освітлене, відділене від будь-яких виробничих площ або відкритих просторів з робочими місцями;

має вентиляцію;

має достатню площу для комфортної роботи мобільної бригади з вакцинації у складі щонайменше 3 осіб;

обладнане кушеткою для пацієнтів, стільцями та столиками для роботи мобільної бригади;

має столик, що може вмістити одну невелику сумку-холодильник (термоконтейнер), ін’єкційні матеріали та коробку для безпечної утилізації шприців;

має доступ до місця для гігієни рук, диспенсер зі спиртовмісним антисептиком, та засіб для обробки стола, де розгортається місце підготовки вакцини;

має доступ до інтернету (WiFi).

Тож має бути приміщення для медичного спостереження після щеплень протягом 30 хв, яке може вмістити 5-10 осіб.

Крім цього, засоби індивідуального захисту - маски, всім по одній на кожні 2 години.